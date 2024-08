Ciclista Daniela Campos segue em nono na Volta à Colômbia

A portuguesa, que volta à competição pela equipa espanhola depois de representar Portugal nos Jogos Olímpicos Paris2024, mostrou-se hoje em grande nível e foi 14.ª na chegada a Pueblo Bello, em etapa ganha a solo por Chacón, com mais de dois minutos sobre toda a concorrência.



Com este resultado, segurou o nono lugar na geral, a 6.14 minutos da líder, embora tenha cedido a liderança da classificação da juventude, seguindo agora no segundo lugar, a 26 segundos da jovem colombiana Sara Moreno (Colombia Potencia de la Vida).



A jovem portuguesa, de 22 anos, tem no domingo, na sexta e última etapa, uma oportunidade de ouro para tentar recuperar esse primeiro posto e subir na geral, com um contrarrelógio, uma das suas especialidades, como comprovam os três títulos nacionais no ‘crono’, em Valledupar, de 28,1 quilómetros.