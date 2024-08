Ciclista Lucas Lopes termina Volta a França do Futuro no 12.º lugar

O ciclista português Lucas Lopes acabou hoje a Volta a França do Futuro, principal corrida do calendário de sub-23, no 12.º lugar final, após a sexta e última etapa que coroou o britânico Joseph Blackmore.

Nos últimos 127,2 quilómetros da corrida, em território de Itália, Blackmore foi segundo na chegada ao Col delle Finestre, atrás apenas do espanhol Pablo Torres, vencedor ao cabo de 3:20.43 horas.



O britânico chegou a 3.43 minutos e conseguiu segurar, por escassos 12 segundos, o primeiro lugar da geral, levando de vencida a corrida face ao principal rival, cujo ataque e vitória na tirada final de nada valeram.



Assim, Blackmore venceu à frente de Torres, segundo, com o neerlandês Tijmen Graat a fechar o pódio, a 50 segundos do novo campeão.



O melhor português foi Lucas Lopes, que acabou em 12.º, com Daniel Lima em 26.º, Alexandre Montez em 38.º, Gonçalo Tavares em 46.º e o vice-campeão mundial de sub-23 António Morgado em 81.º.



A corrida portuguesa foi penalizada por vários azares, incluindo hoje, em que Daniel Lima caiu, sofrendo escoriações em várias partes do corpo, e perdeu muito tempo, fazendo Portugal terminar no oitavo lugar final na tabela por seleções.