Ciclista Thomas Pidcock deixa INEOS no final da época após meses de polémicas

“A INEOS Grenadiers anuncia que Tom Pidcock vai deixar a equipa no final desta temporada. O polivalente ciclista britânico está a representar a INEOS desde 2021 e fez parte de alguns dos mais icónicos e memoráveis momentos na modalidade”, lê-se no comunicado da formação britânica.



O agora anunciado ‘divórcio’ põe fim a meses de tensões entre o corredor de 25 anos e a equipa: primeiro, o britânico declarou que não iria trabalhar para o líder Carlos Rodríguez no Tour, ambicionando ter liberdade para lutar pela geral, e, depois, foi descartado da Volta à Lombardia, manifestando o seu descontentamento nas redes sociais.



Hoje, a INEOS preferiu, no entanto, recordar os bons momentos, com o diretor-executivo John Allert a agradecer a Pidcock pelos “últimos quatro anos” e a desejar ao bicampeão olímpico de XCO “a melhor sorte no futuro”.



“Estamos verdadeiramente orgulhosos do trabalho que fizemos com o Tom para ajudá-lo a alcançar alguns momentos extraordinários e memoráveis. Juntos escrevemos um capítulo poderoso e mostrámos quão entusiasmante e diverso o ciclismo profissional pode ser”, destacou Allert.



O CEO da INEOS notou que Pidcock, que alterna habitualmente entre a estrada e o BTT, tem “objetivos multidisciplinares”, pelo que a decisão permite aos dois lados “perseguir ambições futuras com claridade e determinação”.



Vencedor no alto do Malhão, na edição de 2023 da Volta ao Algarve, e no Alpe d’Huez no Tour2022, o também atual campeão da Amstel Gold Race tem no currículo títulos mundiais em quatro disciplinas distintas do ciclismo: na estrada (no contrarrelógio de juniores em 2017), no ciclocrosse (2022), BTT (sub-23 em 2020) e E-MTB, de bicicletas elétricas (2020).