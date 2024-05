A equipa italiana do Imoco Conegliano conquistou hoje pela segunda vez a Liga dos Campeões feminina de voleibol, ao vencer na final as também transalpinas do Vero Volley Milano, por 3-2.

Na final disputada em Antália, na Turquia, o Conegliano garantiu a ‘Champions’ já na ‘negra’, num quinto e último ‘set’ com o parcial de 15-9, depois de uma sequência de 25-14, 23-25, 25-19 e 19-25.



Esta é a segunda Liga dos Campeões feminina para o Conegliano, equipa do norte de Itália, da província de Treviso, que tinha conquistado o troféu em 2020/21, contando ainda com três finais perdidas, em 2017, 2019 e 2022.