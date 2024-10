COP vai à AR debater proposta para o desporto

Os primeiros encontros serão com os representantes do CDS a partir das 9h00, e, de seguida, com o PS, tendo "como principais pontos da agenda o subfinanciamento crónico do desporto e o financiamento direto do Programa de Preparação Olímpica com verbas saídas do Orçamento do Estado e não dos jogos sociais", revelou o COP no seu portal de internet.



Em 11 de outubro, o Governo corrigiu os valores da despesa prevista no Orçamento do Estado para 2025 no setor do desporto para 54,5 milhões de euros (ME), depois de ter anunciado 42,5 ME na proposta entregue na véspera na Assembleia da República.



Depois da correção, o COP insistiu que as verbas em causa continuam a "não corresponder às expetativas", lembrando que o Governo disse estar "empenhado em reforçar o investimento no Desporto em Portugal, dado o contexto desportivo internacional, aproximando-o da média da União Europeia".