Covid-19. Teste positivo para o maior lutador de sumo do Japão

A organização indicou que vai realizar mais testes aos lutadores que partilham instalações de treino com Hakuho, e vai tomar medidas caso sejam detetados mais contágios.A notícia causou algum alarme no Japão por se tratar da maior estrela do sumo no ativo e depois de, em maio, ter morrido um lutador de 28 anos da quarta divisão da competição japonesa devido à covid-19.





Sumo é um desporto de luta competitiva de contato no qual um "rikishi" (lutador) tenta forçar outro lutador para fora de um ringue circular (dohyō) ou tocar o solo com qualquer parte do corpo que não sejam as solas dos pés.







Hakuho é também o primeiro lutador da categoria máxima de sumo a apresentar um teste positivo para o novo coronavírus, uma circunstância que pode pôr em causa a celebração da primeira competição do ano.Tal como para outros desportos no Japão, os campeonatos nacionais de sumo foram retomados no verão passado, depois de terem sido suspensos devido à pandemia de covid-19 e, desde então, têm decorrido com presença limitada de público.