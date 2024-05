Daniel Sousa espera "dificuldade acrescida" frente a Estrela "com urgência"

Em reta final do campeonato, o adversário dos arouquenses ocupa o 15.º posto, com mais um ponto do que o Portimonense, que ocupa o lugar de play-off de despromoção, cenário ao qual os 'tricolores' tentam fugir.



"A dificuldade deste jogo prende-se também com o momento do Estrela da Amadora. Está numa situação em que precisa dos pontos com urgência, o que faz com que o jogo tenha uma dificuldade acrescida", constatou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.



Já os 'lobos', tranquilos no que à manutenção diz respeito, não deixam de lutar pelo objetivo assumido do sexto lugar, numa altura em que os dois recentes empates, frente a Rio Ave (1-1) e Gil Vicente (2-2), tornam a vitória quase obrigatória, perante um Moreirense que já ganhou na presente jornada.



Numa sequência final de jogos teoricamente difícil e tendo em conta a distância de quatro pontos para os cónegos, o técnico reiterou que a obrigação de vencer não está mais presente na partida de domingo do que nos restantes encontros.



"A nossa obrigatoriedade de ganhar é a mesma em todos dos jogos. Neste, no do Benfica e no Vitória de Guimarães. A realidade é que não dependemos de nós, independentemente do grau de dificuldade dos jogos que faltam, porque isso é sempre relativo. Vamos à Luz, na próxima semana, e não quer dizer que o grau de dificuldade seja maior, o de amanhã [domingo] também será elevadíssimo", afirmou.



Quanto à leitura que faz do Estrela da Amadora, Daniel Sousa destaca a capacidade da equipa no "jogo longo" e "ataque à profundidade", o que poderá ser um entrave ao bloco alto arouquense, do qual o treinador não abdica.



"Os resultados que eles têm tido, à exceção do último, que acho que é um pouco enganador, são interessantes. Vai ser um jogo difícil, nós sabemos que é uma equipa muito forte no ataque à profundidade e nós somos uma equipa que, normalmente, concede esse espaço por filosofia, por ideia do jogo. Vamos ter que ter cautelas extras", analisou.



Todo o plantel do Arouca estará disponível para a partida, com as recuperações de Robson Bambu e Tiago Esgaio.



O Arouca, sétimo classificado da I Liga, com 45 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 29, a partir das 18:00 de domingo, sob arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.