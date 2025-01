Dérbi de paixões Sporting-Benfica na discussão da Taça da Liga

Desde a sua criação, esta será a terceira final na competição entre os dois rivais, com o Benfica a sair vencedor em 2008/09 (1-1, 3-2 nas grandes penalidades), e o Sporting em 2021/22, naquela que foi a sua última vitória na competição.

No total, as ‘águias’, que não vencem o troféu há distantes oito épocas, desde 2016, somam sete conquistas da Taça da Liga e são recordistas, enquanto os ‘leões’ são a segunda equipa com mais troféus na prova, com quatro.





O Benfica chegou à final depois de bater o Sporting de Braga (3-0), com ‘bis’ de Di Maria e golo de Álvaro Carreras, e o Sporting após vencer o também ‘grande’ FC Porto (1-0), num jogo em que Viktor Gyökeres deu a vitória aos ‘leões’.Em poucos dias será o segundo dérbi da época, depois de os ‘encarnados’ terem perdido no final do ano para o campeonato, no Estádio José Alvalade, por 1-0.No dérbi de hoje, o Sporting apresenta algumas baixas, uma vez que continua sem Nuno Santos ou Pedro Gonçalves, e não terá também Matheus Reis e Morita, baixas já durante esta semana, enquanto do lado do Benfica, Tiago Gouveia continua a ser o único indisponível.O jogo tem início às 19h45 e terá arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.