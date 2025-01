Taça da Liga. Sporting e Benfica na terceira final

Os "leões" chegaram à final na primeira edição, na qual foram batidos pelo Vitória de Setúbal, antes de o Benfica arrebatar quatro troféus de seguida, o primeiro dos quais diante do rival verde e branco, num jogo com arbitragem polémica de Lucílio Baptista, no Estádio Algarve., o árbitro Lucílio Baptista assinalou uma grande penalidade inexistente a favor do Benfica, com Ruben Amorim no "onze", expulsou Pedro Silva e, aos 75 minutos, o malogrado espanhol José Antonio Reyes não desperdiçou a "oferta" e restabeleceu a igualdade no encontro, que era liderado pelos "leões", de Paulo Bento, desde os 48, graças a um tento de Bruno Pereirinha.Na "lotaria" dos penáltis, o Benfica, de Quique Flores, levou a melhor, por 3-2, com o guarda-redes Quim no papel de herói, ao deter três., Sporting e Benfica reencontraram-se na final, em Leiria, onde os "leões", então orientados por Ruben Amorim "vingaram" o desaire de 2008/09, ao vencerem por 2-1, após reviravolta, no único triunfo na prova sobre o Benfica, graças aos golos de Gonçalo Inácio e Sarabia, em resposta ao de Everton.Além das duas finais entre si, com desfechos distintos, Benfica e Sporting cruzaram-se outras duas vezes na Taça da Liga, nas meias-finais, invariavelmente com vitória do emblema das "águias".O Benfica, de Jorge Jesus, foi golear por 4-1, no Estádio José Alvalade, os verde e brancos, de Carlos Carvalhal,, num jogo em que as esperanças leoninas foram amputadas pela expulsão, logo aos sete minutos, de João Pereira, que esta época sucedeu a Amorim, mas já perdeu o lugar para Rui Borges., os dois conjuntos voltaram a encontrar-se nas meias-finais, com o Benfica a avançar, novamente, para a final, ao vencer em casa o Sporting, de José Couceiro, por 2-1, mais uma vez sob a batuta do atual treinador do Al Hilal.