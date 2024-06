Derek Gee ganha terceira etapa do Dauphiné

O terceiro foi o britânico Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost), que chegou três segundos depois do vencedor, na frente do grupo de favoritos.Ainda antes da fuga do dia se formar, já Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) tinha caído, sem consequências de maior – estes azares começam a ser um hábito para o esloveno, que regressou à competição na prova francesa depois de dois meses de paragem na sequência da aparatosa queda coletiva na Volta ao País Basco.Enquanto o pelotão aguardava pelo vencedor do Giro2023 e tricampeão da Vuelta (2019 a 2021), Nicolas Prodhomme (Decathlon AG2R La Mondiale), Rémy Rochas (Groupama – FDJ) e Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) aproveitaram para se distanciar, quando estavam percorridos cerca de 30 quilómetros.Os três construíram uma vantagem de três minutos, facilmente controlada por um pelotão liderado pela Uno X, e receberam a companhia de Christopher Juul-Jensen (Jayco AlUla) a pouco mais de 30 quilómetros da meta.Rochas foi o primeiro a ficar para trás, com os outros três a serem apanhados pelo grupo principal já dentro da subida final, de terceira categoria. Foram muitos os ataques, mas só Gee e Grégoire conseguiram ganhar espaço suficiente para lutar pela etapa.Roglic chegou à meta no grupo perseguidor aos dois primeiros, mas desceu dois lugares na geral e agora é quarto, a sete.Esta quarta-feira, os favoritos da geral têm o seu primeiro grande teste, no contrarrelógio de 34,4 quilómetros entre Saint-Germain-Laval e Neulise.