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Dinis Ferreira vice-campeão do mundo de triatlo de juniores
O português Dinis Ferreira sagrou-se vice-campeão do mundo de triatlo de juniores, em Pontevedra, alcançando o primeiro pódio de Portugal na derradeira etapa do Mundial que decorre em Espanha.
O triatleta luso esteve sempre no grupo da frente e no segmento da corrida destacou-se com o suíço Thibault Rivier, que se impôs ao sprint, vencendo em 54.05 minutos, menos dois segundos do que Dinis Ferreira, num pódio completo com o austríaco Jelle Kaindl, a 12 segundos.
Ricardo Pissarra foi 22.º, a 1.31 minutos.
O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.
Ricardo Pissarra foi 22.º, a 1.31 minutos.
O ponto alto dos Mundiais de triatlo é no domingo, nas Elites, quando o português Vasco Vilaça defender a liderança do ranking mundial, bastando-lhe ser quinto classificado se o campeão do mundo, o australiano Matthew Hauser, vencer. Já o também luso Ricardo Batista está em terceiro na hierarquia.
(Com Lusa)