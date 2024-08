Diogo Cancela e Margarida Lapa são os porta-estandartes da Missão Portuguesa a Paris 2024

Os dois atletas receberam das mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, duas bandeiras de Portugal, no evento onde esteve presente toda a comitiva nacional.



Diogo Cancela vai ter em Paris 2024 a sua segunda experiência paralímpica, depois da estreia em Tóquio 2020. O nadador de 22 anos chega a Paris 2024 com o estatuto de vice-campeão mundial.



Margarida Lapa tem 24 anos e será a estreia nacional na disciplina de carabina na modalidade de tiro, sendo também a primeira atleta feminina a representar Portugal em Jogos Paralímpicos no tiro.



Portugal vai estar representado nos Jogos Paralímpicos Paris 2024, que decorrem de 28 de agosto a 08 setembro, por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.