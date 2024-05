Diogo Costa e Carolina João vice-campeões da Europa de vela da classe 470

Os dois velejadores olímpicos, ainda que ambos em classes diferentes da que os juntou em dupla, venceram a ‘medal race’, somando dois pontos, e, com isso, conseguiram subir um lugar na classificação final.



Este resultado deixou-os com um total de 52 pontos, quatro a menos do que os terceiros classificados, os franceses Camille Lecointre e Jeremie Mion, após terem sido nonos durante o dia de hoje.



Os lusos ficaram ,ainda assim, longe dos 36 somados pelos novos campeões europeus, os espanhóis Jordi Xammar e Nora Brugman, que foram terceiros na regata de hoje.



Beatriz Gago e Rodolfo Pires ficaram no 15.º lugar final deste campeonato, arredados da ‘medal race’.



Diogo Costa e Carolina João fazem parte do contingente de velejadores lusos que estarão nos Jogos Olímpicos Paris2024, na classe 470, juntamente com Eduardo Marques, em ILCA 7, e Mafalda Pires de Lima, em kite.



A dupla somou um resultado de monta na antecâmara de Paris2024, cujas competições de vela serão disputadas em Marselha.