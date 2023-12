Diogo Ribeiro bate recorde nacional e está nas "meias" dos Europeus de piscina curta

Diogo Ribeiro, de 19 anos, nadou a distância em 22,95 segundos, em Otopeni, na Roménia, onde decorrem os campeonatos, baixando o recorde português dos 23 segundos pela primeira vez e superando o anterior máximo, de 23,16, estabelecido por Fernando Silva em 23 de outubro de 2021, em Doha.



A marca constituiu o 12.º melhor tempo das eliminatórias e vai permitir a Diogo Ribeiro (que bateu o recorde nacional de 100 metros mariposa no primeiro dia de competição), disputar ainda hoje as meias-finais, das quais Miguel Nascimento ficou afastado, ao obter a 21.ª marca, com 23,42 segundos.



Camila Rebelo, que já bateu por três vezes o recorde nacional de 200 metros costas e foi quinta classificada na final da prova, voltou a apurar-se para as meias-finais, na prova do hectómetro, concluída em 59,20 segundos, o 13.º melhor registo das eliminatórias.



A prova de 100 metros mariposa não produziu resultados tão positivos para Portugal, uma vez que Mariana Cunha e Ana Guedes falharam a qualificação para as 'meias', ao terminarem com o 18.º (ainda assim segunda reserva) e 24.º tempos, respetivamente, com 58,54 e 59,55 segundos.