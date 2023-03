Diogo Ribeiro bate recorde nacional e garante mínimos olímpicos

O atleta do Benfica fez 47,97 segundos, melhorando o anterior máximo de Portugal, que já lhe pertencia e que tinha batido nas eliminatórias (48,01). Esta é a segunda melhor marca mundial do ano, apenas atrás do chinês Wang Haoyu, com 47,89.







Nas eliminatórias dos 100 metros livres dos campeonatos nacionais de natação, que decorrem no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal até 2 de abril, o jovem de 18 anos nadou a distância em 48,01 segundos, um novo recorde nacional.Depois voltou a bater essa marca, fazendo 47,97 segundos.



As marcas obtidas hoje superam os mínimos para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Diogo Ribeiro garantiu até agora a presença nos próximos Jogos Olímpicos em duas disciplinas, 50m e 100m livres.