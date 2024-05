Direito defronta Agronomia na final da Taça de Portugal de râguebi

Os ‘advogados’ já venciam por 20-17 ao intervalo e encontram-se na partida decisiva com os ‘agrónomos’, que em 17 de fevereiro venceram por 66-12 no terreno do CRAV, na primeira meia-final da competição.



Para chegar à final, o Direito afastou o Cascais (21-19) nos oitavos de final e a Académica (34-14), nos quartos de final, para além do Belenenses.



Já os ‘verde e brancos’ eliminaram o São Miguel (36-7) nos ‘oitavos’, o CDUL (24-23) nos ‘quartos’ e, por fim, o CRAV (66-12) nas 'meias'.



A final da Taça de Portugal disputa-se em 30 de maio, às 15:00, no Estádio Universitário de Lisboa.