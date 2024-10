Eleições na Federação de Natação a 16 de novembro

A convocatória da Assembleia Geral Eleitoral foi feita pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alberto Mota Borges, devendo realizar-se na sede da FPN, no Complexo do Jamor, entre as 13h00 e as 17h00 horas de 16 de novembro, um sábado.



O ponto único da ordem de trabalhos refere a "eleição de todos os órgãos federativos: Mesa da Assembleia Geral, Presidente, Direção, Conselho Fiscal, Conselho de Disciplina, Conselho de Justiça e Conselho de Arbitragem".



As listas de candidaturas aos diferentes órgãos deverão ser apresentadas até às 18h00 do dia 28 de outubro, informa a mesma convocatória.



O atual vice-presidente responsável pela pasta do alto rendimento, Rui Sardinha, foi o primeiro a avançar e anunciou na semana passada a candidatura à liderança do organismo.



“Este é um projeto de alguma continuidade, mas também com alguma mudança, não renegando o passado e com uma equipa diretiva empenhada e equilibrada. Queremos continuar a trilhar o caminho de sucesso da natação portuguesa”, disse Rui Sardinha, à agência Lusa.