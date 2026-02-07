Espanha vence Europeu de futsal

Antonio Pérez, com três golos, aos dois, 20 e 36 minutos, foi a grande figura dos espanhóis, que ainda marcaram por José Raya, aos três, e Adolfo Fernández, aos 40, enquanto Afonso Jesus, aos cinco, Rúben Góis, aos sete, e Pauleta, aos 30, assinaram os tentos de Portugal.



Depois das conquistas em 2018, diante da Espanha, e 2022, frente à Rússia, a equipa lusa não conseguiu consumar o ‘tri’ na quarta final que disputou e voltou a perder com ‘la roja’, tal como tinha sucedido em 2010, na primeira decisão que jogou.



Portugal mantém-se em igualdade com a Itália no ranking de conquistas, ambos com duas, apenas atrás da Espanha, que reforçou o estatuto de líder destacada e chegou aos oito troféus (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016 e 2026).



Na terceira posição do Europeu que decorreu na Letónia, Lituânia e Eslovénia ficou a Croácia, que hoje bateu a França no desempate por grandes penalidades, após a igualdade 5-5 no final do tempo regulamentar.

