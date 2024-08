Estados Unidos com vitória nos 4x100 femininos e descalabro no masculino

Sob chuva, os canadianos, com André De Grasse, sucederam à Itália ao vencerem em 37,50 segundos, menos sete centésimos do que o combinado da África do Sul (37,57), medalha de prata, com recorde africano, e menos 11 do que a Grã-Bretanha (37,61).



Os Estados Unidos, sem Noah Lyles, foram desclassificados, depois de terem sido os sétimos a cruzar a meta na pista do Stade de France.



No feminino, Sha'Carri Richardson juntou o ouro na estafeta à prata nos 100, com Melissa Jefferson, Twanisha Terry e Gabrielle Thomas a concluírem com o tempo de 41,78, com a Grã-Bretanha a terminar no segundo posto, sete centésimos depois (41,85), e a Alemanha no terceiro, a 19 (41,97).



A Jamaica, quinta hoje, tinha interrompido em Tóquio2020 o domínio norte-americano, com triunfos recentes em Londres2012 e no Rio2016.