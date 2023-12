Estafeta feminina do Benfica com recorde nacional nos 4x200 metros livres

As nadadoras Maria Coelho, Ema Conceição, Letícia André e Diana Durães são as novas detentoras do melhor registo português, numa competição que acumula já também 11 recordes juniores, todos masculinos.

Cumpridas 32 das 46 provas dos nacionais juniores e seniores, no escalão absoluto o Sporting soma 19 pódios (11 de ouro, três de prata e cinco de bronze), seguido do Benfica com 20 (seis de ouro, 10 de prata e quatro de bronze).

Em juniores, os `encarnados` comandam com 18 medalhas, nomeadamente 10 de ouro, cinco de prata e três de bronze.