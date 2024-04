Estoril Open. Nuno Borges joga continuidade na prova

Em estreia vai estar também o campeão de 2023, o norueguês Casper Ruud, primeiro pré-designado e oitavo do mundo, que vai encontrar, no terceiro encontro no campo principal, o neerlandês Botic van de Zandschulp (87.º).O outro tenista do top 10 presente no torneio, o polaco Hubert Hurkacz (10.º), vai iniciar a programação no court central do Clube de Ténis do Estoril às 12h00, frente ao britânico Jan Choinski (188.º), que vem da qualificação.Depois de afastar o português Henrique Rocha, o francês Gaël Monfils, 45.º da hierarquia mundial, joga com o húngaro Marton Fucsovics, 85.º, no derradeiro encontro do programa.Depois de terem sido eliminados em singulares, Henrique Rocha e Jaime Faria vão jogar a primeira ronda de pares, frente ao romeno Victor Cornea e ao checo Petr Nouza.