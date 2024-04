Estoril Open. Segunda jornada cancelada devido à chuva

Com a chuva a cair praticamente ininterruptamente desde as 12:00, a organização do único torneio do circuito ATP em Portugal decidiu, por volta das 17:45, cancelar a segunda jornada, com apenas dois dos 11 encontros previstos para hoje a terem tido início.

Nos dois courts secundários, ainda se iniciaram, antes da interrupção, os encontros entre o alemão Dominik Koepfer e o espanhol Pablo Llamas Ruiz e entre o argentino Federico Coria e o neerlandês Botic van de Zandschulp.

Adiados ficaram todos os cinco encontros de singulares previstos para o court principal do Clube de Ténis do Estoril, entre os quais o do austríaco Jurij Rodionov e do chileno Cristian Garín, que começaram o seu confronto na segunda-feira, mas viram a chuva obrigar ao adiamento para hoje.

Também sem se estrear ficaram os portugueses Jaime Faria, Henrique Rocha e João Sousa, que se vai retirar no Estoril Open, assim como Nuno Borges e Francisco Cabral, campeões em 2022, no quadro de pares.