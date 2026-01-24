Europeu de andebol: Alemanha na frente, Portugal perde gás





(Com Lusa)

Com duas jornadas por disputar e quatro pontos em jogo, a Alemanha lidera o Grupo I da ‘main round’ (fase principal), com seis, seguida da França e da Dinamarca, ambas com quatro, da Noruega e Portugal, com dois, e da Espanha, a zero.Na reedição do jogo para a medalha de bronze do Mundial2025, que os gauleses venceram por um golo (35-34), a França puxou dos galões e realizou um jogo perfeito frente a Portugal, fazendo esquecer a derrota por 32-29 com a Dinamarca.Com os primeiros 20 remates certeiros, a primeira defesa lusa aconteceu ao 21.º, a França atingiu o intervalo com um registo recorde de 28-15 – nunca uma seleção tinha marcado tantos golos em 30 minutos num Europeu - frente a um apático Portugal.Cinco dias após de ter surpreendido a anfitriã tetracampeã mundial Dinamarca, a equipa de Paulo Pereira apresentou um desempenho muito aquém do habitual, falhando lançamentos, deixando escapar a bola e acumulando 12 ‘turnovers’.O resultado final estabelece um novo recorde de golos marcados num jogo do Europeu (84), superando a anterior marca estabelecida na fase preliminar, quando a Eslovénia venceu o Montenegro por 41-40 (81).A França também igualou o seu próprio recorde de golos marcados, obtido contra a Ucrânia (46-26).À Espanha, já ‘encostada’ à parede antes do seu segundo jogo da fase principal, só a vitória interessava para dar a volta aos zero pontos e permitir ainda sonhar, mas a Dinamarca, também com necessidade de pontuar, não o permitiu.Ao fim de sete minutos, a Dinamarca já vencia por três golos, com o guarda-redes Emil Nielsen a fazer defesas importantes.Com Simon Pytlick a acumular golos — cinco só na primeira parte — a Dinamarca aumentou a vantagem para um máximo de quatro, que foi reduzida para apenas dois ao intervalo (16-14).No segundo tempo, apesar de a Espanha ainda ter empatado (17-17), com Nielsen a ‘fechar’ a baliza e Emil Jakobsen certeiro nos contra-ataques, a Dinamarca aumentou a vantagem para oito golos (27-19), antes de celebrar mais uma vitória perante o seu público numa Jyske Bank Boxen lotada (36-31).Um Andreas Wolff intransponível, tal como aconteceu frente a Portugal (32-30), permitiu hoje à Alemanha alcançar a vitória frente à Noruega e fazer o pleno de pontos na liderança do Grupo I da ‘main round’ (fase principal).A Noruega liderou e chegou ao intervalo a vencer por dois golos (17-15), dando a entender possuir o antídoto para derrotar os germânicos, mas Andreas Wolff, Marko Grgic (7 golos), Lukas Zerbe (5) e Johannes Golla (5) tinham ideia diferente.Os germânicos empataram a 19-19 e passaram para a frente aos 20-19, a Noruega ainda voltou à liderança aos 21-20, pela última vez. A Alemanha consumou a reviravolta aos 22-21, aumentando a vantagem e chegou ao triunfo por 30-28.Nas últimas duas jornadas, a Alemanha vai procurar defender um dos dois lugares de qualificação para as meias-finais frente à tetracampeã mundial Dinamarca, na segunda-feira, e campeã europeia em título França, na quarta-feira.