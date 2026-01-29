"Fazer História" no Europeu de andebol

A equipa comandada por Paulo Jorge Pereira não dependia apenas de si para continuar em prova, mas ultrapassou com classe a Espanha (35-27), no seu último encontro da 'main round', na quarta-feira, e ‘agradeceu’ à Alemanha e Dinamarca os triunfos sobre França (38-34), campeã em título, e a Noruega (38-24), respetivamente.



“Conseguimos este grande feito de irmos, mais uma vez, ao final weekend [fim de semana final] e estar na festa final do Europeu. Estamos até ao final para fazer História”, manifestou o ponta esquerdo, após os ‘heróis do mar’ garantirem a presença no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do torneio, em que enfrentarão a Suécia, bem como a qualificação direta para o Mundial2027.



O jogador do Sporting, que falou aos jornalistas portugueses em Herning, Dinamarca, garantiu que Portugal está “no máximo das capacidades” para “fazer melhor”.



“Estava lá [em 2020], faço parte desse grupo. É uma seleção completamente diferente e na altura estávamos deslumbrados pelo que estava a acontecer. Agora, as nossas ambições são maiores ainda”, admitiu.



Melhorar o sexto lugar de 2020 é “um objetivo consciente” para “fazer história” pelo andebol português, segundo o ponta ‘canhoto’ António Areia.



“É uma extra motivação para encarar o jogo de uma forma super competitiva e super ambiciosa. Queremos fazer história, mais uma vez, pelo nosso andebol. É um objetivo consciente, mas sem querer acrescentar pressão. Já provámos que somos um grupo capaz de fazer coisas muito bonitas”, declarou.



A cinco vezes campeã europeia Suécia é a adversária que se segue e o jogador dos franceses do Tremblay prevê um jogo “super equilibrado” contra “mais uma potência do andebol”.



“Mais uma potência do andebol. Vamos pensar a partir de amanhã [quinta-feira] nesse jogo. Vamos certamente fazer o melhor que podemos. Já tivemos resultados positivos com a Suécia e outros menos bons. Vai ser um jogo super equilibrado com a Suécia”, anteviu.



Portugal e Suécia, que foi terceira no Grupo II, enfrentam-se na sexta-feira, na Jyske Bank Boxen, em Herning, a partir das 14:00 (horas em Lisboa).