FC Porto-Oliveirense e Benfica-Óquei nas meias da Taça de Portugal de hóquei em patins

FC Porto, que é o recordista de vitórias na prova, com 18, e o Benfica, que conta 15, vão defrontar, respetivamente, o emblema de Oliveira de Azeméis e o anfitrião de Barcelos, que ergueram o troféu por quatro vezes cada.



Os vencedores dos duelos das 'meias' defrontam-se no dia seguinte, no domingo dia 28 de abril, numa partida agendada para as 16:00, que ditará o sucessor do Sporting de Tomar, que venceu a competição na época passada.



O sorteio desta 'final four' aconteceu durante a tarde de hoje, na Câmara de Barcelos, que será a cidade anfitriã da competição, algo que não acontecia desde 2013, e na cerimónia participaram os representantes dos clubes, que, no final, reagiram ao emparelhamento.



Da parte do FC Porto, João Baldaia não considerou que a equipa tenha responsabilidade acrescida por ser a que mais vezes venceu a competição, mas garantiu a vontade em arrecadar mais um troféu.



“A expectativa não é diferente dos outros jogos. Vamos entrar para ganhar. Queremos superar o primeiro jogo e vencer a final. Sabemos que todos são adversários de grande categoria, mas temos um historial na Taça de Portugal que queremos honrar”, completou o diretor dos 'azuis e brancos'.



Da parte da Oliveirense, Avelino Bastos, diretor do clube, considerou que a boa época que a equipa está a fazer dá “direito a sonhar em levar a taça” para Oliveira de Azeméis.



“São quatro equipas muito fortes e qualquer uma pode ganhar. Certamente vamos deixar tudo em campo. Iremos encarar um jogo de cada vez, mas com ambição de estarmos na final”, completou o dirigente.



Pelo Benfica esteve presente Valter Neves, diretor da equipa das 'águias', que, mostrando-se ciente das dificuldades de defrontar, logo nas meias-finais, a equipa da casa [Óquei de Barcelos], espera, também, o apoio dos muitos adeptos do clube no norte do país.



“Este é um troféu que já nos foge desde 2015, mas viremos com grande ambição de vencer. Já mostrámos muita competência para chegar a esta 'final four', mas agora queremos chegar ao derradeiro jogo e triunfar. São quatro grandes equipas e temos de trabalhar no máximo”, completou.



Por parte do conjunto da casa, Raul Alves, diretor do Óquei de Barcelos, espera que a condição de anfitrião possa trazer uma vantagem no apoio do público.



“Estamos cá para vencer. Queremos que o 'caneco' [Taça] fique na nossa cidade. Desejamos boa sorte a todos e que seja um grande jornada hóquei e com muito fair-play”, acrescentou o diretor dos minhotos.



Foi também com esse apelo ao 'fair-play' e ao espetáculo que Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), entidade que este ano comemora o centenário de existência, se dirigiu a todos intervenientes da 'final four'.



“Sendo este um dos melhores eventos de hóquei patins em Portugal, o importante é que seja modalidade a sair a ganhar. Durante estes 100 anos, a FPP soube reinventar-se. O hóquei em patins continua com grande vitalidade. Acreditamos que o futuro será ainda mais sólido”, completou o presidente da FPP.



Como anfitrião do torneio, Mário Constantino Cruz, presidente da Câmara de Barcelos, mostrou a convicção que esta 'final-four' será uma “grande festa” lembrando que cidade vibra muito com a modalidade.



“Agradeço à FPP esta parceria que levou à escolha de Barcelos como palco desta ‘final four’. A nossa população gosta muito de hóquei em patins e, receber um grande evento como este, é uma honra para todos nós”, concluiu o autarca.