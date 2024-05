Fernando Pimenta na final de K1 500 metros da Taça do Mundo de Poznan

O atleta olímpico, o único português nesta segunda Taça do Mundo, só tinha uma vaga direta para a final, pelo que se impôs na sua eliminatória, em 1.51,42 minutos, batendo o austríaco Timon Maurer, segundo, a 2,70 segundos.



A final disputa-se no sábado, dia em que participa igualmente em K1 1.000 metros, distância na qual foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.



No domingo, o limiano compete também em K1 5.000, distância na qual é habitualmente pódio.



Depois da medalha de prata em Londres2012, em K2 1.000 metros, juntamente com Emanuel Silva, e da de bronze em Tóquio em K1 1.000, Pimenta vai a Paris2024 em busca do metal que lhe falta, o ouro, igualmente em K1 1.000 metros.



João Ribeiro e Messias Baptista, campeões do Mundo em K2 500 metros, e Teresa Portela, que nos Jogos vai apresentar-se em K1 500, prescindiram desta competição, para se focarem unicamente em Paris2024.