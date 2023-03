Fernando Pimenta soma inédito 15.º título de campeão nacional de fundo

Imbatível desde 2009, na distância de 5.000 metros, na qual tem, inclusivamente, dois títulos europeus e outros tantos mundiais, Pimenta completou a prova em 20.34,73 minutos, impondo-se a Emanuel Pimenta (20.35,27) e João Peixoto Ribeiro (20.35,49), segundo e terceiro classificados, respetivamente



No setor feminino, Teresa Portela, que, tal como Pimenta, é atleta do Benfica, conseguiu o terceiro título consecutivo, quinto nacional de fundo.



Apontada como favorita, Teresa Portela cumpriu o percurso em 23.18,76 minutos, terminando imediatamente à frente de Maria Rei (23.20,62) e Ana Quintão de Brito (23.24,68), ambas sub-23, segunda e terceira da geral, respetivamente.



Mirandela recebeu durante o fim de semana, pelo terceiro ano consecutivo, a prova que junta cerca de 1.000 canoístas de mais de 50 clubes, que competem em 42 categorias entre vários escalões e distâncias, em K1, C1 e SUPC (standupcanoe).



O apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris2024 vai decorrer este ano, no Campeonato do Mundo de regatas em linha, que vai decorrer entre 23 e 27 de agosto, em Duisburgo, na Alemanha.