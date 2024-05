Filipa Martins na final de paralelas assimétricas do Europeu de ginástica

Com 13,700 pontos, resultantes de 5,40 de dificuldade e 8,300 de execução, a ginasta olímpica, e já com ‘bilhete’ para Paris2024, conseguiu o apuramento para a final, agendada para sábado.



No ‘all around’ (concurso geral), Martins foi a 17.ª classificada, com 51,366 pontos – 13,700 nas assimétricas, 12,933 em saltos, 12,400 em trave e 12,333 em solo.



Mariana Parente acabou em 63.º no ‘all around’, em que se impôs a italiana Manila Esposito (55,432), com Maria Menezes 25.ª em saltos.



Mariana Calisto acabou em 35.º essa qualificação, com Mafalda Costa em 80.º nas paralelas assimétricas e Maria Menezes 118.º. Mafalda Costa foi 38.ª em solo, em que Maria Calisto acabou em 65.º, e a trave teve Maria Menezes (67.ª) e Mafalda Costa (105.ª) em ação.



O resultado total deixou Portugal em 15.º lugar por equipas, com as juniores a entrarem em ação na sexta-feira, com Clara Justo, Joana Monteiro, Joana Reis, Núria Emídio e Rita Ferreirinha.