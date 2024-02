França cede empate em casa frente à Itália no Seis Nações de râguebi

´O empate deixa os franceses em quarto lugar, com seis pontos, a nove da líder Irlanda (15 pontos), mas ainda atrás de Escócia (nove) e Inglaterra (oito), seleções que se defrontam entre si nas próximas duas jornadas.



A Irlanda, de resto, pode sagrar-se campeã já na próxima jornada, se vencer a Inglaterra, em Londres, marcando quatro ou mais ensaios para garantir o ponto de bónus ofensivo.



Hoje, em Lille, os ‘bleus’ venciam por 10-3 ao intervalo, com um ensaio de Charles Olivon (06 minutos), transformado por Thomas Ramos, que somou ainda duas penalidades (13, 44).



Porém, a Itália reagiu no segundo tempo com um ensaio de Ange Capuozzo (69), transformado por Paolo Garbisi, que somou ainda uma penalidade (60), tal como Martin Page-Relo (43).



Ao fim de três jornadas, a Irlanda lidera o torneio das Seis Nações com 15 pontos, seguida pela Escócia, com nove, pela Inglaterra, com oito, pela França, com seis, e por País de Gales e Itália, ambos com três pontos.