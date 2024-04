Francisco Cabral apura-se no torneio de pares em Bucareste

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do cazaque Aleksandr Nedovyesov, apurou-se para os quartos de final de pares do torneio de Bucareste, ao vencer os sérvios Nicola Cacic e Miomir Kecmanovic.

Ao lado de Nedovyesov (39.º do ranking de pares), Cabral (56.º) venceu Cacic (101.º) e Kecmanovic (339.º), por duplo 6-3, em uma hora e 11 minutos.



Na próxima ronda, a dupla luso-cazaque vai defrontar os romenos Cezar Cretu e Filip Cristian Jianu, que receberam um convite da organização, ou o britânico Henry Patten e o finlandês Harri Heliovara, terceiros cabeças de série.



Esta é apenas a segunda vez esta temporada que Cabral passou a primeira ronda num torneio ATP, depois de o ter feito em Dallas, ao lado de Patten, que agora pode reencontrar.



Cabral, que tem dois títulos de pares do circuito ATP, voltou na última semana a jogar com o cazaque, regressando a uma dupla que chegou à final em Banja Luka em 2023.



No quadro de singulares, Nuno Borges, sétimo cabeça de série, vai defrontar o suíço Stan Wawrinka, num encontro marcado para esta terça-feira.