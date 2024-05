Cabral e Barrientos perderam o primeiro set, por 4-6, mas ganharam o seguinte, por 6-3, antes de fecharem no super "tiebreak" (10-5) o encontro dos oitavos de final do torneio francês, após uma hora e 23 minutos no "court" em terra batida.A dupla luso-colombiana vai defrontar nos "quartos" da prova do ATP Tour o par constituído pelo mexicano Santiago González e o francês Edouard Roger-Vasselin, primeiros cabeças de série.