Francisco Pereira vence segunda etapa do Grande Prémio Douro Internacional

A tirada de 147,2 quilómetros ligou Santa Marta de Penaguião (Vila Real) a Carrazeda de Ansiães (Bragança), mas as condições meteorológicas adversas levaram a organização a neutralizá-la a cerca de 20 quilómetros do fim, e os tempos não contaram para a geral.



Foi logo após o 'sprint' especial da Casa dos Peixinhos que se deu a fuga do dia, com oito corredores a conquistarem rapidamente uma vantagem de 3.55 minutos para o pelotão, com cerca de 25 quilómetros percorridos.



O grupo, formado por Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car), Miguel Salgueiro (AP Hotels&Resorts-Tavira-Farense), Gaspar Gonçalves (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho), Francisco Pereira (ABTF-Feirense), Jorge Galvez (Zamora Enamora), Franklin Chacón (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes & Mendes) e Deetray Jarret (Technosylva Maglia Bembirre), passou a apenas sete elementos depois de Franklin Chacón descolar, mas a vantagem continuou a aumentar.



Ao fim de 91 quilómetros, quando os sete fugitivos seguiam com 4.30 minutos de vantagem, a corrida teve de ser neutralizada no contagem de montanha do Alto de Cavalo, por questões de segurança.



Devido às condições meteorológicas adversas, que fizeram com que a descida se tornasse demasiado escorregadia, a organização optou por fazer a descida a ritmo controlado, retomando depois a prova ao quilómetro 105, com os tempos de fuga inalterados.



Mais de meia hora volvida e já depois da descida em marcha lenta, os ciclistas retomaram à estrada. No entanto, apenas os sete fugitivos disputaram a vitória na etapa entre si nos últimos 20 quilómetros, enquanto o pelotão seguiu neutralizado até ao final da etapa.



Consequentemente, os tempos da etapa não contaram para a classificação geral individual, mantendo-se Francisco Peñuela (Rádio Popular-Paredes-Boavista) de amarelo.



Após várias movimentações, Francisco Pereira escapou aos colegas de fuga numa fase suave da subida, a cerca de cinco quilómetros da chegada, e só parou depois de cruzar a meta. Gaspar Gonçalves e Jorge Galvez, ambos a 16 segundos, completaram o pódio por esta ordem.



A etapa rainha desta prova está reservada para domingo e pode ser decisiva, com três exigentes contagens de montanha ao longo dos 129,6 quilómetros que vão ligar Tabuaço a Armamar.



Apesar de ser a etapa mais curta, a montanha de primeira categoria na Desejosa e a de segunda na Vila de Fontelo são desafios duros e antecedem mais um final em subida - 6,75 quilómetros com inclinação média de 6,9% e pontos que superam os 13% -, com novo prémio de montanha de primeira categoria na meta.