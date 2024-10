Franco de Sousa recandidata-se à Federação de Golfe em busca de mais campeões

Franco de Sousa, que integra a FPG há 21 anos e sucedeu há oito anos a Manuel Agrellos na presidência dos destinos do golfe nacional, reiterou o interesse e a ambição de completar o ciclo de 12 anos a que propôs em 2016.

"Os pilares [desta candidatura] assentam em dois objetivos fundamentais, termos campeões e termos o golfe mais disseminado pelo país. Queremos comunicar uma modalidade despretensiosa, fácil e acessível a todos. Queremos uma modalidade praticada em todo o país e queremos continuar a ter programas que nos ajudem a combater os estigmas negativos da modalidade, mas vamos trabalhar muito com os clubes nacionais, que queiram, possam e tenham condições para investir no desenvolvimento desportivo", avançou o candidato.

Numa apresentação levada a cabo no Centro Nacional de Formação de Golfe, no Jamor, perante mais de sete dezenas de pessoas, o atual líder da FPG destacou a necessidade de haver "mais campeões e referências ao mais alto nível".

O líder do organismo quer mais audiências e que a modalidade desperte maior interesse, algo que, na sua opinião, "só vai ser conseguido com treinadores muito bem formados e mais campos espalhados pelo país, com acessibilidade facilitada".

"Pode-se dizer que replicar o Jamor, hoje, não está tão longe como há uns anos. Estamos em contacto com duas autarquias que já demonstraram interesse em desenvolver instalações parecidas", justificou.

Além do balanço positivo dos últimos oito anos e de destacar a evolução da FPG - "hoje uma instituição altamente profissionalizada, altamente moderna e que dá resposta às necessidades e expectativas da modalidade, com cada vez mais participantes e um crescimento de 24% entre 2016 e 2023" -, Franco de Sousa revela boas expectativas para o próximo quadriénio.

"Vai ser um trabalho de grande dinamismo, porque vão ser os últimos quatro anos e queremos, em conjunto, com a equipa que me acompanhará, deixar uma FPG bem organizada, com um bom legado, com as fundações bem construídas para podermos continuar a fazer um caminho de sucesso como aquele que temos feito até agora", sublinhou Miguel Franco de Sousa.

A lista candidata de Miguel Franco de Sousa conta na direção com Manuel Quinta, Lara Vieira e Gonçalo Cid, como vice-presidentes, João Umbelino, Marta Lampreia, Mónia Bernardo, Salvador Costa Macedo e Afonso Ferreira Martins.

Manuel Agrellos é candidato a presidente da Assembleia Geral, Jorge Melo a presidente do Conselho Fiscal, Henrique Carvalhão a responsável pelo Conselho de Arbitragem, Miguel de Olazabel de Almeida a líder do Conselho de Justiça e João Serra a presidente do Conselho Disciplinar.