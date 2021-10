François Vie campeão mundial júnior de triatlo crosse

O triatleta, de 19 anos, concluiu a prova em 43.46 minutos, superiorizando-se ao espanhol Joan Reixach, que gastou mais 10 segundos e ficou com a prata. O bronze foi para o também espanhol Fernando Carmona Palácio, que, com um tempo de 47.27, bateu o português Luís Marques (48.05) na luta pelo pódio.



François Vie junta o título de hoje ao de campeão europeu júnior de triatlo crosse, conquistado nos Europeus de triatlo XTERRA, no final de setembro. Nessa mesma prova, o jovem triatleta também se sagrou campeão europeu júnior de duatlo.