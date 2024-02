Fundo soberano saudita estabelece "parceria estratégica" com a ATP

O acordo, sobre o qual não foram revelados os valores envolvidos, concede ao PIF o direito de propriedade sobre o nome do ranking mundial, bem como de alguns torneios, como Indian Wells, Miami (ambos nos Estados Unidos), Madrid e Pequim e as ATP Finals.



Os organizadores do circuito profissional masculino já tinham uma parceria que determina que a Next Gen ATP Finals, destinada a jogadores com idade igual ou inferior a 21 anos, se dispute em Jeddah, a segunda maior cidade da Arábia Saudita, até 2027.



O diretor executivo da ATP, o italiano Massimo Calvelli, qualificou o acordo de “um momento marcante para o ténis”, que lançará as bases para “um período de transformação” e contribuirá para “assegurar o futuro” da modalidade.



O PIF tem investido de forma massiva no desporto desde 2021, destacando-se o futebol, através da contratação de vários jogadores de topo para o campeonato saudita, como o internacional português Cristiano Ronaldo, e a compra do Newcastle, 10.º classificado da Liga inglesa.