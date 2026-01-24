Futsal/Europeu: Hungria vence e lidera com Portugal o Grupo D

Na Arena Stozice, Patrik Pal (28 minutos) e Mate Suscsak (35 e 38) deram o triunfo aos magiares, que tinham chegado ao intervalo em desvantagem, com golos de Kacper Pawlus (11) e Mikolaj Zastawnik (14), contra um de Mark Fekete (sete), por entre a expulsão do capitão polaco Tomasz Kriezel (14).



Pawlus tornou-se o mais jovem futsalista de sempre a marcar na principal prova europeia de seleções, com 19 anos e 168 dias, ao bater por 135 dias o anterior recorde, que pertencia ao italiano Adriano Foglia desde 2001.



A Hungria estreou-se a vencer ao fim de oito encontros em Europeus e passou a somar os mesmos três pontos de Portugal, cuja defesa do título arrancou com uma vitória sobre a Itália, ainda a ‘zeros’, a par da Polónia.



