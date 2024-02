Gabriel Albuquerque com melhor marca na qualificação da Taça do Mundo de Baku

Albuquerque fechou o dia com 61.790 pontos, a melhor nota da qualificação masculina, e Pedro Ferreira com a 11.ª, com 59.550, seguindo também para a segunda fase, em que Diogo Abreu é segundo reserva (28.º) e Lucas Santos (69.º) fica de fora.



No quadro feminino, Sofia Correia foi 24.ª, com 52.880 pontos, e também segue em frente, ao contrário de Mariana Carvalho (42.ª), Ingrid Maior (44.ª) e Catarina Nunes (49.ª), eliminadas.



No sábado, disputa-se a segunda fase de qualificação de trampolim individual, disciplina olímpica, além das eliminatórias e finais de trampolim sincronizado e tumbling.