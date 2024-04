Gastão Elias perde no challenger Oeiras Open 125

Depois de ter conquistado três títulos challenger entre 2021 e 2022, Gastão Elias, atualmente no 358.º lugar no ranking ATP, não conseguiu fazer frente ao jogo mais agressivo e eficaz de Vincent Ruggeri (272.º), 12 anos mais novo, e acabou por somar a primeira derrota no Jamor desde a registada em maio de 2021, contra o espanhol Carlos Alcaraz, atual número três mundial.A encerrar a jornada de quinta-feira, o italiano Fabio Fognigni, primeiro cabeça de série do Oeiras Open 125, também foi afastado na segunda ronda pelo compatriota Stefano Napolitano (125.º), após uma longa batalha de duas horas e 40 minutos, decidida pelos parciais de 7-5, 4-6 e 7-6 (7-5).