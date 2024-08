Golfista Tomás Gouveia em 30.º lugar na Polónia, Ricardo Santos é 50.º

Melo Gouveia fechou a volta ao percurso em Konopiska com 70 pancadas, contabilizando três ‘birdies’ (uma abaixo) e três ‘bogeys’ (uma acima), que o deixam com um total de 208 ‘shots’ antes da derradeira ronda, no domingo.



Já Ricardo Santos teve uma prestação inferior à dos dois primeiros dias, entregando um cartão com 73 pancadas, três acima do par do campo, face aos quatro ‘bogeys’ e um ‘birdie’ que marcou. Tem agora um agregado de 210 ‘shots’.



O Rosa Challenge, que decorre até domingo, é liderado pelo espanhol Angel Ayora, com um total de 197 pancadas, 13 abaixo do par.