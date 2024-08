Grigorii Skorniakov vence no GP Jornal de Notícias, Frederico Figueiredo lidera

Grigorii cumpriu os 158 quilómetros com início e fim em Viana do Castelo em 03:35.58, superando Santiago Mesa (Efapel Cycling) e Leangel Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), que completaram o pódio.



Na etapa, destacou-se uma fuga de seis ciclistas, anulada a 20 quilómetros do fim, seguida de uma de 10 atletas, da qual resistiu somente Miquel Valls (GI Group Holding-Simoldes-UDO), apanhado a quatro quilómetros da meta.



Na geral individual, Frederico Figueiredo, que chegou no pelotão, segurou a liderança, com um segundo de vantagem sobre Afonso Eulálio (ABTF Betão-Feirense) e cinco sobre Tiago Antunes (Efapel Cycling), que comanda no combinado.



A penúltima etapa decorre no sábado com 155,7 quilómetros com partida e chegada a Valongo, Porto.