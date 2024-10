Guilherme Ribeiro sagra-se campeão nacional de surf

Na praia de Supertubos, Guilherme Ribeiro amealhou 12,50 pontos na final, diante de Afonso Antunes (10,15), para erguer pela segunda vez o ‘cetro’, depois da conquista em 2022.



O surfista da Costa de Caparica discutia o título com Tomás Fernandes, que teria sempre de fazer um melhor resultado do que o oponente direto em Peniche, mas ficou pelo caminho no terceiro 'heat' da terceira ronda e entregou o troféu.



“Este é um título importante, porque tive um ano muito duro. Este foi um ano de muitas derrotas, muitas batalhas e muito crescimento. Os últimos seis meses foram complicados, mas acabaram por ser derrotas com muitas aprendizagens. Terminar o ano com o título nacional faz-me sentir bem e feliz. Mostra-me que estou a fazer as coisas certas. Mas quero mais, quero muito mais que isto”, declarou o novo campeão nacional, citado pela Associação Nacional de Surfistas (ANS).



'Gui’ sucedeu ao compatriota Joaquim Chaves, que tinha sido campeão pela primeira vez em outubro de 2023.



Na vertente feminina, já estava tudo decidido, uma vez que Teresa Bonvalot garantiu o seu quinto título, repetindo os êxitos de 2014, 2015, 2020 e 2022, na quarta etapa, na Praia do Areal de Santa Bárbara, nos Açores, em junho.



Hoje, foi eliminada nas meias-finais, precisamente por Gabriel Dinis, que viria a triunfar na final contra Francisca Veselko, que somou 8,75 pontos, contra o 9,40 da vencedora em Supertubos.