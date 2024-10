Hassan e Kejelcha nomeados para atletas do ano

A lista de 10 nomes conhecida, cinco femininos e cinco masculinos, junta-se aos nomes conhecidos nas últimas semanas para corridas de pista e concursos, num total de 32 nomes de atletas de elite.



A World Athletics fará uma escolha de seis atletas do ano, em vez dos habituais dois, "desdobrando" a distinção por corrida em pista, concursos e provas em estrada, masculinos e femininos.



O modelo já foi ensaiado de facto no ano passado, mas só agora é oficializado.



Ao contrário do que aconteceu com as outras listas, todos os nomeados de hoje nunca venceram o prémio da WA, pelo que é garantido que haverá dois estreantes no setor.



Na dezena de nomes, nove são fundistas e apenas um marchador - o equatoriano Brian Pintado, campeão olímpico de 20 km marcha.



Sem surpresas, a lista apresenta nomes como a neerlandesa Sifan Hassan, vencedora da maratona de Paris2024, o etíope Yomif Kejelcha, recente recordista da "meia", em Valência, e o ugandês Jacob Kiplimo, campeão mundial de corta-mato.



Lista dos nomeados para os prémios para provas de estrada:



- Femininos:



Sutume Asefa Kebede (Etiópia), vencedora da Maratona de Tóquio, segunda melhor marca de 2024.



Ruth Chepngetich (Quénia), recordista mundial da maratona, vencedora da Maratona de Chicago.



Sifan Hassan (Países Baixos), campeã olímpica da maratona, com recorde olímpico, em Paris2024.



Tigist Ketema (Etiópia), vencedora da Maratona de Berlim e da Maratona do Dubai.



Agnes Jebet Ngetich (Quénia), recordista mundial de 5km e 10km, líder anual de meia-maratona.



- Masculinos:



Yomif Kejelcha (Etiópia), recordista mundial da meia-maratona, líder anual de 10 km.



Jacob Kiplimo (Uganda), campeão mundial de corta-mato, vencedor dos 10 km em Valência.



Benson Kipruto (Quénia), vencedor da Maratona de Tóquio, bronze olímpico em Paris2024.



Brian Pintado (Equador), campeão olímpico de 20 km marcha, prata na estafeta mista em Paris2024.



Tamirat Tola (Etiópia), campeão olímpico da maratona, com recorde olímpico, em Paris2024.