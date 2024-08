Henrik Pedersen mantém liderança na Volta a França do Futuro

Crescioli gastou 3:50.31 horas para cumprir os 170,2 quilómetros do percurso, com alguma montanha, ultrapassada sem grande pressão pelos melhores.No primeiro pelotão entraram três portugueses, metade da equipa: Daniel Lima foi 21.º, Gonçalo Tavares 32.º e Alexandre Montez 54.º.Em grupos mais atrasados, entraram Lucas Lopes (87.º, a 3.13), António Morgado (93.º, a 7.59) e João Martins (114.º, a 10.15).Mais atrasados estão Montez (66.º), Morgado (90.º) e Martins (121.º).A mais importante corrida para o escalão sub-23, disputada por seleções nacionais, prossegue esta quarta-feira com a quarta de sete etapas, ligando Peisey-Vallandry a La Rosière, com 70,7 quilómetros e chegada em alta montanha.