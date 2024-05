Henrique Rocha nos "quartos" do torneio de Praga

O jovem português, de 20 anos e que já venceu esta temporada o "challenger" de Múrcia, em Espanha, vai defrontar nos "quartos" o norte-americano Tony Kodat (370.º) ou o francês Clement Chidekh (290.º).Antes, Jaime Faria, 233.º da hierarquia, tinha perdido com o alemão Rudolf Molleker, 166.º, por 7-6 (7-4) e 6-1, em uma hora e 22 minutos.Os portugueses triunfaram com os parciais de 6-4, 6-7 (4-7) e 10-6, num encontro que teve a duração de uma hora e 42 minutos.Nas meias-finais, a dupla lusa vai defrontar os vencedores do confronto entre os indianos Anirudh Chandrasekar e Niki Kaliyanda Poonacha, terceiros cabeças de série, e os checos Jiri Barnat e Jan Hrazdil.