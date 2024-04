Hubert Hurkacz é o primeiro semifinalista

De regresso a Portugal, depois da derrota na segunda ronda em 2023, o número 10 do mundo confirmou o favoritismo sobre o jovem de 21 anos, que ocupa o 152.º lugar no ‘ranking’, impondo-se por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 45 minutos.Detentor de sete títulos ATP, entre os quais do Masters 1.000 de Xangai, Hubert Hurkacz, quarto finalista já este ano no Open da Austrália e na semana passada no Masters 1.000 de Miami, vai agora defrontar naquela que será a sua primeira meia-final em terra batida o vencedor do encontro entre o português Nuno Borges (62.º) e o chileno Cristian Garín (112.º).





Estoril Open: Hurkacz feliz com exibição e mais adaptado à terra batida





O tenista polaco Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série, mostrou-se feliz com o triunfo sobre o espanhol Pablo Llamas Ruiz nos quartos de final do Estoril Open, revelando estar mais confortável na terra batida.



“Vamos ver. Estou muito feliz com a minha prestação. Estou a ficar mais confortável na terra batida e isso é muito importante para mim. Estou satisfeito por ter uma oportunidade na meia-final amanhã [sábado]”, referiu.



O número 10 do mundo bateu o espanhol, que ocupa o 152.º lugar no rankin’ e veio da fase de qualificação, por 7-6 (7-4) e 6-4, em uma hora e 45 minutos.



“Estou a tentar encontrar o meu jogo, para ser honesto. Estou a jogar, a tentar adaptar-me à terra batida, a tentar tomar boas decisões e competir”, disse, quando questionado se fez alguma alteração ao seu jogo para a terra batida.



Em tom de brincadeira, Hurkacz disse que vai ligar à compatriota Iga Swiatek, especialista no pó de tijolo, para pedir dicas para jogar numa superfície que, assume, não ser a sua favorita.



“O serviço não é tão efetivo como é nas outras superfícies. Estou mais habituado a jogar em pisos rápidos nos últimos tempos. Não é a minha superfície favorita, já cheguei a quartos de final, mas espero que seja este ano que consiga chegar mais longe”, referiu.



Sobre o possível adversário na meia-final, que vai sair do encontro entre Nuno Borges e o chileno Cristian Garín, o polaco deixou elogios ao número um português.



“O Nuno tem estado a jogar um bom ténis aqui, teve algumas boas vitórias, de certeza que o público da casa vai estar a apoiá-lo e espero que tenha um bom encontro nos quartos de final. Depois vamos ver quem é que vou defrontar nas meias-finais”, admitiu.