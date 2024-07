Hudson-Smith bate recorde europeu dos 400 metros

Matthew Hudson-Smith, que se tornou no primeiro europeu a correr abaixo dos 44 segundos, fez cair a sua marca continental, fixada em 44,07, e apoderou-se do melhor tempo da época, melhorando os 43,80 do norte-americano Quince Hall.



No estádio olímpico de Londres, o norte-americano Vernon Norwood, com 44,10, e Jereem Richards, de Trindade e Tobago, com 44,18, terminaram nas segunda e terceira posições, respetivamente, ambos com melhores marcas pessoais.



A menos de uma semana do início dos Jogos Olímpicos Paris2024, a neerlandesa Femke Bol venceu a prova dos 400 metros barreiras, com a marca de 51,30 segundos, poucos dias depois de se ter tornado recordista europeia da distância.



Femke Bol conseguiu a segunda melhor marca da carreira, apenas superada pelos 50,95 conseguidos no domingo passado, no meeting de La-Chaux-de-Fonds, na Suíça, que lhe permitiram estabelecer novo recorde continental.



Bol promete dar luta em Paris à recordista mundial, a norte-americana Sidney McLaughlin-Levrone (50,65), demonstrando a ambição a impor-se com facilidade a Shamier Little (52,78), dos Estados Unidos, e à jamaicana Rushell Clayton (53,24), segunda e terceira classificadas, respetivamente.



A neerlandesa, de 24 anos, foi bronze nos últimos Jogos Olímpicos, sendo também a campeã mundial em título e campeã continental ao ar livre, além de campeã europeia e mundial em pista coberta nos 400 metros planos.



Na antecâmara dos Jogos Olímpicos, o velocista norte-americano Noah Lyles triunfou, em Londres, na prova dos 100 metros, com novo recorde pessoal, ao cronometrar 9,81 segundos.



No Olímpico de Londres, o sul-africano Akani Simbine fez 9,85 segundos, com a sua melhor marca da época, e Letsile Tebogo (9,88), do Botswana, que igualou o seu próprio recorde nacional, completaram o pódio.



A correr em casa, a britânica Keely Hodgkinson bateu o recorde nacional dos 800 metros, que lhe pertencia (1.55,19 segundos), ao completar as duas voltas à pista em 1.54,61 e confirmou o estatuto de candidata ao pódio em Paris2024.



Numa prova na qual todas as participantes melhoraram as marcas pessoais, Keely Hodgkinson conseguiu a sexta melhor marca de sempre na distância



Hodgkinson tornou-se na atleta mais rápida a correr a distância - cujo recorde mundial (1.53,28) data de 1983 - desde 2018, quando a sul-africana Caster Semenya cronometrou 1.54,25.



Em Londres, a portuguesa Agate Sousa, que marcará presença nos Jogos Paris2024, terminou na segunda posição a prova de salto em comprimento, com um salto de 6,75 metros, apenas atrás da alemã Malaika Mihambo, que teve um registo de 6,87, e imediatamente à frente da italiana Larissa Iapichino (6,70), que foi terceira.