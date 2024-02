Irlanda retoma liderança do torneio das Seis Nações

Mais do que o registo 100% vitorioso, os irlandeses conseguiram-no com ponto de bónus ofensivo em ambos os encontros, motivo pelo qual seguem dois pontos à frente da Inglaterra, a única seleção que também venceu os seus dois jogos.



As duas seleções têm encontro agendado para a quarta jornada, em 9 de março, em Londres, mas, para que esse seja o ‘jogo do título’, têm de superar, em 24 deste mês, os exigentes testes com a Escócia, fora, os ingleses, e com o País de Gales, em casa, a Irlanda.



Hoje, em Dublin, os irlandeses já venciam ao intervalo por 19-0, com ensaios de Jack Crowley (06 minutos), Dan Sheehan (23) e Jack Connan (36), e prosseguiram a sua 'marcha triunfal' no segundo tempo, com toques de meta de Sheehan (49), James Lowe (61) e Calvin Nash (77).



Concluída a segunda jornada do torneio das Seis Nações, a Irlanda lidera com 10 pontos, seguida por Inglaterra, com oito, da Escócia, com cinco, França, com quatro, País de Gales, com três, e Itália, com um.