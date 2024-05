Istambul vai receber os Jogos Europeus de 2027

Istambul vai ser a anfitriã da quarta edição dos Jogos Europeus, em 2027, anunciaram esta quinta-feira os Comités Olímpicos Europeus (COE) na assinatura, em Roma, do acordo com a cidade turca.

A assembleia dos COE, a realizar em junho, vai ratificar este entendimento e oficializar Istambul como a sucessora dos Jogos Europeus Baku2015, Minsk2019 e Cracóvia2023, realizados sempre um ano antes dos Jogos Olímpicos.



O presidente dos COE, Spyrus Capralos, destacou a “capacidade, experiência e paixão” de Istambul, características que considera indispensáveis para uma edição bem-sucedida.



Ao mesmo tempo, a cidade turca já dispõe das infraestruturas necessárias para um grande evento multidesportivo, pelo que é uma opção “eficiente em custos e sustentabilidade”.



“Se o governo turco ou o município quiserem continuar a construir infraestruturas para promover o desporto no seu país, não poderemos impedi-los e teremos todo o gosto em utilizá-las, mas inicialmente não estão previstas despesas, exceto para condicionar aquelas que já existem", esclareceu o dirigente.



Spyrus Capralos admitiu o grande desafio logístico de organizar um evento numa cidade com 16 milhões de habitantes que une a Europa e a Ásia, pelo que está em estudo a criação de duas aldeias olímpicas, de forma a minimizar o tempo de viagem dos desportistas para os locais de competição.



O facto de os Jogos Europeus se realizarem no ano anterior aos Jogos Olímpicos permite aos atletas a qualificação direta em algumas modalidades, enquanto em outras são amealhados pontos para rankings de apuramento, neste caso para Los Angeles2028.



As datas oficiais da próxima edição dos Jogos Europeus ainda não foram anunciadas, mas foi referida a probabilidade de ser nos últimos 10 dias de junho, para não colidir com outras grandes organizações desportivas e assim poderem comparecer o maior número possível de desportistas de elite.