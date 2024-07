Italiano Nicolò Martinenghi surpreende no dia do ouro francês na piscina

Numa final muito lenta, com tempos superiores aos registados nas eliminatórias, Martinenghi, que há três anos foi bronze em Tóquio2020, cronometrou 59,03 segundos, impondo-se a Peaty, que ficou bem distante do seu recorde mundial (56,88), ao concluir em 59,05, o mesmo tempo que o norte-americano Nic Fink, tendo ambos conquistado medalhas de prata.



Com grande apoio do público na Arena Paris La Defense, onde ainda se espera pela queda do primeiro recorde mundial, Leon Marchand deu a primeira medalha à natação francesa, ao conquistar o ouro nos 400 metros estilos.



Marchand, filho de dois antigos nadadores olímpicos gauleses, que teve parciais que anteviam uma queda do recorde do mundo (4.02,50 minutos), que lhe pertence, mas acabou por fechar a final em 4.02,95, fazendo cair o recorde olímpico que pertencia a Michael Phelps, com larga vantagem sobre o japonês Tomoyuki Matsushita (4.08,62), medalha de prata.



Numa final sem o campeão olímpico de Tóquio2020, o norte-americano Chase Kalisz, que foi apenas 10.º nas meias-finais, o bronze nos 400 metros estilos foi para o seu compatriota Carson Foster, com o tempo de 4.08,66.



Leon Marchand é treinado por Bob Bowman, antigo técnico do norte-americano Michael Phelps, o recordista de medalhas olímpicas (28 no total, 23 das quais de ouro), que hoje deu início à sessão da tarde na Arena Paris La Defense.



Nos 100 metros mariposa femininos, a norte-americana Torri Huske conquistou o ouro, ‘relegando’ para a segunda posição a compatriota Gretchen Walsh, detentora do recorde mundial (55,18 segundos), e que na qualificação disputada no sábado estabeleceu novo recorde olímpico da distância (55,38)



Numa final em que os Estados Unidos fizeram a ‘dobradinha’, Huske, que não era apontada como favorita, cronometrou 55,29, impondo-se por quatro centésimos à compatriota Gretchen Walsh, e à chinesa Yufei Zhang, que nadou para o bronze em 56,21.



Na estreia da natação portuguesa em Paris2024, João Costa terminou 32.ª posição as eliminatórias dos 100 metros costas falhando o acesso às meias-finais, depois de ter sido sétimo na sua eliminatória, com a marca de 54,90 segundos, ainda longe do seu recorde nacional de 53,71, conseguido em 2023.



Os Estados Unidos assumiram a liderança do quadro de medalhas da natação, com um total de sete (duas de ouro, três de prata e duas de bronze), seguidos da Austrália, que hoje ficou em ‘branco’ e que soma quatro medalhas (duas de ouro e duas de prata)