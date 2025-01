Iúri Leitão arranca época de estrada com 15.º lugar no Trofeo Ses Salines

No final dos 184,5 quilómetros entre Ses Salines e Colònia de Sant Jordi, Van den Berg impôs-se ao sprint, relegando para segundo o francês Anthony Turgis (TotalEnergies) e para terceiro o noruguês Erlend Blikra (Uno-X).



Na 15.ª posição, com as mesmas 04:04.28 horas do vencedor, ficou o campeão olímpico de madison e ‘vice’ de omnium Iúri Leitão, que hoje iniciou a sua temporada na estrada, depois de se ter exibido na pista no fim de semana passado.



Depois de ter concluído no pódio as suas três primeiras provas da época, António Morgado (UAE Emirates) foi hoje 99.º classificado, a 30 segundos, chegando três lugares atrás do campeão nacional de fundo Rui Costa (EF Education-EasyPost), que cedeu 21 segundos para o seu companheiro de equipa neerlandês.



Na segunda prova do Challenge de Maiorca, o melhor representante da Sabgal-Anicolor, única equipa lusa em competição, foi o espanhol Victor Martínez, 55.º a 10 segundos do vencedor.